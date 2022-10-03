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📺 Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 3 Ekim Eylül akşamı 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 4. bölümünü izleyenlerin ilgiyle takip ettiği Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 5. full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 5. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 15:40
📺 Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 5. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 3 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 5. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜM KONUSU

Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır. Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır. Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar. Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir. Ancak Güneş'in ortadan kaybolmasıyla Elif ve Fırat allak bullak olur. Böylece hayat, Elif ve Fırat'a doğru seçim yapmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatır.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 5. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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