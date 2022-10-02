📺Yargı 37. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 2 Ekim Pazar günü yeni ve 37. bölümüekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 37. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 37. bölümü...

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YARGI 37. BÖLÜM KONUSU

Büyük titizlikle hazırlanan operasyonda Ilgaz her şeyin onları otele çekmek için hazırlanan bir tuzak olduğunu sezmiştir. Ceylin'in binmesi gereken asansörün boş bir halde lobiye ulaşması ise bu kumpasın şahsi hayatlarına kadar uzandığına dair herkesi tedirgin etmiştir.

Kardeşinin ölümü ve başsavcılık makamının ağırlığı arasında bocalayan Pars, şimdi bir de verdiği kararların sonuçları ile yüzleşmek zorundadır. Bunun yanında küllerinden yeniden doğmaya çalışan Yekta ile yollarının bir daha kesişme vaktidir.

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👉YARGI 37. BÖLÜM İZLE

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👉YARGI 37. BÖLÜM İZLE