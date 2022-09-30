Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 18. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kasaba Doktoru 17. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 18. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 18. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 14:30
📺Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 30 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 18. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM KONUSU

Leyla ve Ömer'in evlilik haberini duyan Uluçınar çalışanlarını tatlı bir telaş alır. Herkes yaşanan kötü olayları geride bırakıp iki genci mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için çabalamaktadır. Bu heyecanın dışında kalmak, Leyla ve Ömer ile arası bozuk olan Yalçın'ı rahatsız eder ve Hakan'ı bitirmek için iyice bilenmesine neden olur. Hastaneye gelen tartışmalı bir vaka; Hakan, Yalçın ve Neslihan'ı karşı karşıya getirir ve Uluçınar'da çatlak seslerin çıkmasına sebep olur. Mediha'nın durumunun kötüye gitmektedir. Leyla'nın yaşadığı vicdan azabını saklamaya çalıştığını anlayan Hakan ona yol gösterir. Hakan ile Mine ile boşanma süreci devam etmektedir. Hakan yaptığı bir hamle ile Mine'yi etkilemeyi başarır fakat artık bu ilişkiyi onarmak hiç de kolay değildir. Düğünde yaşanan acı bir durum olayların seyrini değiştirmek için fitili ateşler.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 18. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro ülkesi Portekiz'e ateş püskürdü! "Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler"
Müge Anlı'da kehanetlerle dolu dolandırıcılık! Geri döndürme, bağlama, aşık etme, soğutma, evlilik... Gülseren Çınar: "Etkisi altına girdim"
İki yıldıza büyük onur! Aday gösterildiler
Emre Kılınç: Fatih Terim ile devam edilseydi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yalı Çapkını 2. bölüm izle
MasterChef MasterClass'ı kim kazandı?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Hızlı Ayaklar'a seyirciden tam not!
KPSS ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a iki isimden kötü haber! G.Saray'a iki isimden kötü haber! 14:44
İki yıldıza büyük onur! Aday gösterildiler İki yıldıza büyük onur! Aday gösterildiler 14:33
Yiğido kötü talihe son vermek istiyor! Yiğido kötü talihe son vermek istiyor! 14:31
Guardiola'dan Ronaldo'ya: ''O en iyisi'' Guardiola'dan Ronaldo'ya: ''O en iyisi'' 14:14
Potanın Perileri'nde Ekrem Memnun dönemi! Potanın Perileri'nde Ekrem Memnun dönemi! 14:13
Polonya - Türkiye maçı saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı saat kaçta? 13:55
Daha Eski
Hull City'de Şota ile yollar ayrıldı! Hull City'de Şota ile yollar ayrıldı! 13:54
Göçebe Oyunları'nda ikinci gün heyecanı! Göçebe Oyunları'nda ikinci gün heyecanı! 13:38
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazırlanıyor! Fenerbahçe Beşiktaş derbisine hazırlanıyor! 13:38
Sultanlar'ın rakibi Polonya! Liderlik için... Sultanlar'ın rakibi Polonya! Liderlik için... 12:12
Alioski'den derbi öncesi gözdağı! Alioski'den derbi öncesi gözdağı! 12:10
Türkiye - Fransa maçı saat kaçta? Türkiye - Fransa maçı saat kaçta? 11:37