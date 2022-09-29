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MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 29 Eylül Perşembe MasterChef'te takımlar nasıl oldu?

MasterChef'in merakla beklenen MasterClass'ı gerçekleşti. MasterClass'ta yarışmacılar Somer Şef'in restoranında, vejeteryan Türk mutfağına dair detaylar öğrendi. Üç aşamalı yarışma ardından MasterChef MasterClass'ın kazananı belli oldu. 29 Eylül MasterChefte takımlar nasıl oluştu?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 01:00
MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 29 Eylül Perşembe MasterChef'te takımlar nasıl oldu?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef Türkiye'de MasterClass gecesinde şeflerden aldığı eğitimi başarıyla tamamlayarak gecenin en iyi tabağını yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Peki MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 29 Eylül 2022 MasterChef MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte MasterChef'te 29 Eylül'de yayınlanan yeni bölümünde yaşananlar…

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Haftanın MasterClass'ı Somer Şefin restoranında yapıldı. Yarışmacılar, vejeteryan Türk mutfağı ürünlerini tanıdı. Ardından MasterClass'ta öğrendiklerini bir oyunla gösteren yarışmacılar, batırık yemeği yaptı. Üç aşamalı oyunun ikincisinde ise bilgi yarışması tadında mücadele gerçeleşti. Üçüncü turda ise önceki turda başarılı olan yarışmacılar vegan tabaklar çıkardı. Çağatay, Tayfun, Kaan ilk üçe kaldı.

Tabağı kazanan ise Tayfun oldu. Böylece yanına alacağı 3 isimle birlikte SPA ödülünden faydalanacak.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyor. Ödül açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Çağatay (Kaptan)

Büşra

Tayfun

Kaan

Görkem

Atike

Tolga

Şule

Fatma Nur

Kırmızı Takım

Ayaz (Kaptan)

Gamze

Metin

Burak Kaya

Serpilay

Yağız

Kıvanç

Barış

Burak

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