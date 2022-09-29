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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi, bu akşam da seyircilerini ekranlara kilitlerken Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 11. bölümde de sürecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam da saat 20.00'de, 11. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen dördüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 11. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 11. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Najat, Osman'ın cesedini bulduktan sonra peşindeki kızı koruyan tehlikeli birilerinin varlığından şüphelenmeye başlar. Kızı ne kadar çabuk bulursa tehlikeyi de o kadar çabuk ortadan kaldıracağını düşünürken Songül'ü hiç beklenmediği bir yerde görür.
Aylin ise Esra'nın oynadığı oyun yüzünden Sanem'le karşı karşıya gelir. Bu oyun Aylin'in ilk kez Oğuz'a sert davranmasına neden olur. Gizem, Rıza'dan gelen dadılık teklifini annesinin imaları yüzünden nazikçe reddeder ancak genç kız annesiyle birlikte kendini mecburiyetten Rıza'nın kapısında bulur.

Ozan ve Sanem akşam yemeğinden sonra Esra'yı kontrol altına aldıklarını düşünseler de Esra'nın habersizce Ozan'ın ailesiyle tanışmaya gitmesi ikiliyi zor durumda bırakır. Çıkan rapora inanmayan Melek, araştırmasına devam eder. Ulaştığı bilgi Melek'in umutlarını tekrar yeşertir.

Sadi ve Songül'ün öğrendiklerini emniyete bildirmek için yola çıktıkları gece ikilinin hiç tahmin etmediği bir adreste son bulur.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 11. BÖLÜM İZLE

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