Camdaki Kız 50. BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız yeni sezon son bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Camdaki Kız izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan Camdaki Kız'ın 50. bölümü, 29 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek. Başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon 50. ve yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Camdaki Kız 50. BÖLÜM İZLE

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Camdaki Kız 50. BÖLÜM İZLE

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CAMDAKİ KIZ 50. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ın geri dönüşü, hem Selen hem de Feride'nin sarf ettiği sözler Nalan'ın Hayri ile ilgili duygularını bastırmasına sebep olur. Sedat'ı Alp'ten özür dilemesi için Cana ile yaşadıkları eve götüren Rafet; şirkette yaptığı toplantıda da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın artık Selen'e devredildiğini açıklar. Billur ile Nalan ise Sedat'ın dönüşünü kutlamak için dışarıda bir eğlence planlar.

Camdaki Kız 50. BÖLÜM İZLE

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