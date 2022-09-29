📺 ALDATMAK 2. BÖLÜM İZLE - Aldatmak son bölüm izle - ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 2. BÖLÜM İZLE | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 2. bölüm fragmanıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 2. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 2. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 2. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 2. BÖLÜM KONUSU

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır. Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 2. BÖLÜM İZLE

Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar. Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.

Ailesi için ilmek ilmek kurduğu düzen yıkılan Güzide, herkesin yardımına koşmaya çalışır. Bu belki de hayatının en büyük sınavı olacaktır.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 2. BÖLÜM İZLE