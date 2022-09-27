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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 2. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:56 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 14:30
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

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Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 27 Eylül Salı günü ekranlara gelen 2. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM KONUSU

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm fragmanı izle

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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