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O KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? 📺 O Kız dizisi bitti mi, final mi yaptı, günü mü değişti? | O Kız 2. yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi O Kız ilk bölümüyle milyonları ekrana kilitlemeyi başardı. Geniş izleyici kitlesine sahip dizinin ikinci bölümünü merakla bekleyen seyirciler, 28 Eylül Çarşamba günü dizisinin yeni bölümü olmadığını görünce arama motorlarında O Kız yeni bölüm neden yok? O Kız bitti mi, final mi yaptı, günü mü değişti? | O Kız 2. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 17:02
O KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? 📺 O Kız dizisi bitti mi, final mi yaptı, günü mü değişti? | O Kız 2. yeni bölüm ne zaman?

O KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Kanal D'nin yeni sezon dizisi, Erkan Petekkaya'nın başrolüyle daha ilk bölümünde milyonları ekrana kilitledi. İkinci bölümü heyecanla beklenen dizinin yayın günü olan Çarşamba günü, yayın akışında yeni bölüm olmadığını gören seyirciler ise arama motorlarında O Kız yeni bölüm neden yok? O Kız bitti mi, final mi yaptı, günü mü değişti? | O Kız 2. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte O Kız ile ilgili merak edilenler...

O KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

O Kız dizisi 28 Eylül Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Her çarşamba Kanal D ekranlarında yeni bölümü yayınlanacak olan dizi, ilk bölümünün ardından yeni bölümüyle beklenirken dizi yerine, Kanal D'nin yayın akışında Cumhurbaşkanı İle Özel programı yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmasıyla ekranlara gelmesi sebebiyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

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O KIZ DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Daha ilk bölümüyle gönülleri fetheden O Kız dizisinin yeni bölümleri, 28 Eylül Çarşamba hariç yine her Çarşamba Kanal D'de ekranlara gelecek. Başkan Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerinde yaptığı konuşmada "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı mutlaka izleyin. Birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

O KIZ 2. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

O Kız dizisinin yeni bölümü ise 5 Ekim Çarşamba günü Kanal D'de ekranlara gelecek.

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O KIZ DİZİSİ KONUSU

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir. Elindeki oyuncak arabası, çocuksu şakaları, küsüp barışmalarıyla tam bir çocuk adamdır Kadir. Ana rahminde boynuna dolanan bir kordona kurban gitmiştir. Kadir "Sınav" olarak doğmuştur, sadece anasına babasına değil aynı zamanda evladına. Öyle der dedesi Zeynep'e.

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Zeynep'in hayalleri büyüktür ve halasının evinde yaşadığı sığıntılıktan, kuzenleriyle sığışamadığı emanet odadaki yer yatağından, onları mazeret edip halasını ezen eniştesinden, halasının öfkeli yorgunluğundan, imkansızlıktan, parasızlıktan kurtulmak istemektedir.

Yaşamak istediği hayatı yaşayan sosyetik fenomen Ozan'ın ise her hafta evine temizlikçi olarak gitmektedir. Zeynep bir gün o evde iş kadını Sitare ile tanışır. Sitare ise onlarca sosyal medya fenomenini yönlendiren menajerlik ajansının sahibi tam bir patroniçedir. Ve Ozan'ın gizli sevgilisi…

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O KIZ OYUNCULARI

Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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