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📺 Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 26 Eylül akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 3. bölümünü izleyenlerin ilgiyle takip ettiği Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 4. full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 4. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 15:30
📺 Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 4. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 4. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 26 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 4. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 4. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 4. BÖLÜM KONUSU

Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister. Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur. Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir. Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır. Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur. Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar. Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 4. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 4. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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