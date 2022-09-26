📺 Alparslan Büyük Selçuklu 29. bölüm İZLE - Alparslan Büyük Selçuklu TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan doruktaydı. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 26 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇIKLU 29. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Alparslan, Surmari Han'dan dönerken yolda Seferiye ile karşılaşmış, onu Vaspurakan dışında habersiz dolaşmaması için uyarmıştı. Seferiye ise Alparslan'a direnmiş ve onun lafıyla hareket etmeyeceğini söylemiş, Alparslan ısrar edince Seferiye de onu hançerlemişti. Seferiye böylelikle Alparslan'ın evlilikten vazgeçeceğini umuyordu. Seferiye'nin bu planı gerçekleşecek mi? Alparslan bu olaydan sonra evlenmekten vazgeçecek mi? Bu olayı görenlerin ve duyanların, ikili arasındaki evliliğe bakışları ne olacak? Bu evliliğin olmasını çok isteyen Arslan Yusuf'un bu olaya tepkisi ne olacak, Seferiye'ye nasıl davranacak? Çelik taşıdığı kervana Alparslan tarafından el konan Yınal, tertibini kimin açığa çıkardığını bulabilecek mi? Alparslan'a bu yaptığına karşılık bir misillemede bulunacak mı? Grigor'a söz verdiği çelikleri nasıl teslim edecek? Grigor'un çelik bulma çabaları son mu bulacak, yoksa ticaretini başka bir yolla mı halledecek? Alparslan'ın tüm çalımıyla Surmari'ye girip içinden çelikleri aldığı kumaşları getirmesine karşılık verebilecek mi? Alexander'ın, zararlarını tazmin etmeyi reddettiği tacirler Alparslan ve Nizamülmülk'ün teklifine nasıl yaklaşacak? Alparslan Vaspurakan'da ticareti genişletmek ve tacirleri kazanmak için başka neler yapacak?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.