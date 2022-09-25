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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 Eylül MasterChef kim gitti? MasterChef'te kim veda etti

Ekranların popüler yarışması MasterChef'e bir yarışmacı daha veda etti. Yarışmacılar birbirleri ile zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için çalıştı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef'te bu hafta kim elendi? 25 Eylül Pazar MasterChef'e kim veda etti.?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 00:17
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 25 Eylül MasterChef kim gitti? MasterChef'te kim veda etti

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu.6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?


Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Atike, Fatma Nur, Çağatay Görkem ve Burak R. kozlarını paylaştı. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk ayağında yarışmacılar Bulgur'da yaratıcılık oyunu için tezgah başına geçti 6 isim arasında en başarılı yarışmacı Çağatay oldu.

MASTERCHEF 2022'DE KİM ELENDİ?

MasterChef 2022'de son üçe kalan ve Mehmet Şef'in tabağı için yarışan Görkem, Vural, ve Fatmanur elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Vural oldu.

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