Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 1. bölüm izle - Yalı Çapkını ilk bölüm izle | STAR TV YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL İZLE

📺Yalı Çapkını 1. bölüm izle - Yalı Çapkını ilk bölüm izle | STAR TV YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL İZLE

STAR TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen ilk bölümü nihayet ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 1. bölümü 23 Eylül Cuam günü ekrana geldi. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 1. Bölüm izle | STAR TV Yalı Çapkını TEK PARÇA FULL HD İZLE konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 01:00
📺Yalı Çapkını 1. bölüm izle - Yalı Çapkını ilk bölüm izle | STAR TV YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL İZLE

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, daha ilk fragmanıyla herkesi ekran başına kilitlerken 23 Eylül Cuma günü ekranlara 1. bölümüyle geldi. İlk bölümü heyecanla bekleyen seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 1. Bölüm izle | STAR TV Yalı Çapkını TEK PARÇA FULL HD İZLE konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 1. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

YALI ÇAPKINI 1. BÖLÜM KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI 1. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TEK PARÇA FULL HD İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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