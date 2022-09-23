MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 23 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef'te bugün MasterClass verildi. Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında 23 Eylül Cuma günü haftanın MasterClass'ı gerçekleşti. Şeflerden Danilo Zanna'nın restoranına giden yarışmacılar mesleklerine ilişkin yeni bilgiler öğrendi.

MASTERCHEF 23 EYLÜL MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'de yarışmacılara Danilo şef tarafından eğitim verildi. Danilo Şef'in restoranında yapılan masterclass eğitiminde ana kadro yarışmacıları aşçılık mesleğine yönelik pek çok yeni bilgi sahibi oldu. Sakat at yemekleri üzerinde çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

MasterChef'te ödül oyununu kazanan Yağız oldu. Yağız önemli bir masterclass eğitimi almaya hak kazandı.



MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta MasterChef'te eleme adaylarının 4'ü kırmızı 2'si mavi takımdan oluştu. Eleme potasında yarışacak isimler şöyle: Vural, Burak R., Atike, Görkem, Fatma Nur, Çağatay

