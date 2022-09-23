Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 17. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Kasaba Doktoru 16. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 17. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 17. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 00:30
📺Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 23 Eylül Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 17. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in kurulda verdiği karar Yalçın'ı kurtarırken Hakan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu sırada Mine'den acı haber gelir, Zeynep ile Reyhan'ın hayatı tehlikededir. Mine ile Hakan zorlayıcı bir ameliyata girmek zorundadır. Neslihan ve Yalçın, Uluçınar'ın yapısını değiştirmek için hastaneye gelir, Hakan'ın tepkisi ile karşı karşıya kalırlar. Hakan'ın, Mediha'ya bu kadar hızlı organ bulunmasıyla ilgili şüpheci tavrı Ömer'in içine kurt düşürür. Ömer gerçekler konusunda Leyla'ya yalan söyler ve vicdan azabı çeker. Nakil için hazırlıklar tamamdır. Mediha önemli bir karar verir. Bu karar Ömer için zorlayıcıdır fakat kabullenmekten başka çaresi yoktur. Zeynep uyanır fakat kötü talih annesinin peşini bırakmaz. Bu durum başta Mine ve Hakan olmak üzere tüm Uluçınarlıları derinden etkiler. Mine ve Hakan aralarındaki kopan ipleri tamir edebilecek midir? Ömer'in sürprizi Leyla ile ilişkilerini ne yönde etkileyecektir?

Kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Mine, Hakan'ın tüm ısrarlarına rağmen Uluçınar'a gelmek istemez. Leyla ve Ömer ilişkilerini bir sonraki boyuta taşır fakat Mediha ile ilgili sakladıkları Leyla'nın içini kemirmeye devam etmektedir. Hakan hem Mediha'nın tedavisi hem kurul için Ömer'e tam destek vermektedir. Hesapta olmayan bir durum kurulun tüm seyrini değiştirir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize büyüledi!
15 gün önce anne olan Gupse Özay’dan minik kızıyla ilk paylaşım geldi! Barış Arduç’un biricik eşiyle kızı sosyal medyanın gündeminde...
Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş...
Berisha'nın performansı olay oldu! Dünya Kupası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 23 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları?
📺YALI ÇAPKINI 2. BÖLÜM FRAGMANI
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
KPSS'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK SINAV DUASI
24 - 25 Eylül hava durumu ⚡ Hafta sonu hava nasıl olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... 00:28
Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! 23:51
Almanya evinde mağlup! Almanya evinde mağlup! 23:50
Brezilya rahat kazandı! Brezilya rahat kazandı! 23:40
İtalya Raspadori ile İngilizleri devirdi! İtalya Raspadori ile İngilizleri devirdi! 23:40
Fırtına Kayserispor'a bileniyor Fırtına Kayserispor'a bileniyor 22:30
Daha Eski
F.Bahçe Beko ikinci maçında mağlup! F.Bahçe Beko ikinci maçında mağlup! 22:22
İtalya - İngiltere | CANLI İtalya - İngiltere | CANLI 21:54
Beşiktaş'ta Redmond şoku! Beşiktaş'ta Redmond şoku! 20:35
Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası Mata'dan sürpriz tercih! İşte forma numarası 19:41
Berisha'nın performansı olay oldu! Dünya Kupası... Berisha'nın performansı olay oldu! Dünya Kupası... 19:35
van der Wiel'i dolandıran isimlere hapis istemi van der Wiel'i dolandıran isimlere hapis istemi 19:29