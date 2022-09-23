📺Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE - Kasaba Doktoru son bölüm izle | Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 23 Eylül Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 17. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in kurulda verdiği karar Yalçın'ı kurtarırken Hakan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu sırada Mine'den acı haber gelir, Zeynep ile Reyhan'ın hayatı tehlikededir. Mine ile Hakan zorlayıcı bir ameliyata girmek zorundadır. Neslihan ve Yalçın, Uluçınar'ın yapısını değiştirmek için hastaneye gelir, Hakan'ın tepkisi ile karşı karşıya kalırlar. Hakan'ın, Mediha'ya bu kadar hızlı organ bulunmasıyla ilgili şüpheci tavrı Ömer'in içine kurt düşürür. Ömer gerçekler konusunda Leyla'ya yalan söyler ve vicdan azabı çeker. Nakil için hazırlıklar tamamdır. Mediha önemli bir karar verir. Bu karar Ömer için zorlayıcıdır fakat kabullenmekten başka çaresi yoktur. Zeynep uyanır fakat kötü talih annesinin peşini bırakmaz. Bu durum başta Mine ve Hakan olmak üzere tüm Uluçınarlıları derinden etkiler. Mine ve Hakan aralarındaki kopan ipleri tamir edebilecek midir? Ömer'in sürprizi Leyla ile ilişkilerini ne yönde etkileyecektir?

Kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Mine, Hakan'ın tüm ısrarlarına rağmen Uluçınar'a gelmek istemez. Leyla ve Ömer ilişkilerini bir sonraki boyuta taşır fakat Mediha ile ilgili sakladıkları Leyla'nın içini kemirmeye devam etmektedir. Hakan hem Mediha'nın tedavisi hem kurul için Ömer'e tam destek vermektedir. Hesapta olmayan bir durum kurulun tüm seyrini değiştirir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 17. BÖLÜM İZLE