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📺O Kız İLK BÖLÜM İZLE - O Kız 1. BÖLÜM İZLE | O Kız Kanal D izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan O Kız, 1. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 1. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, O Kız 1. bölüm full izle, O Kız izle,O Kız 1. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, O Kız 21 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak 1. bölümünde neler yaşanacak? O Kız dizisinin 1. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:00
📺O Kız İLK BÖLÜM İZLE - O Kız 1. BÖLÜM İZLE | O Kız Kanal D izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın 21 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek 1. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte O Kız son bölüm bilgileri...

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O KIZ 1. BÖLÜM KONUSU

Kendi halinde sıradan bir genç kız olan Zeynep, zeka geriliğine sahip babası ve yaşlı dedesiyle birlikte, halasının evinde yaşar. Zeynep'in en büyük hayali, enişte baskısı altında, sığıntı gibi hissettikleri evden kurtulmalarını sağlayacak kadar para kazanmaktır. Zeynep'in hayatı bu mütevazi hayaline kavuşamadan kökünden değişir. Her şey, halasına yardım etmek için takipçisi olduğu ünlü bir internet fenomeninin evine temizliğe gitmesiyle başlar. Son dönemin popüler ismi Ozan Mert'in yaptıkları hem Zeynep'in hem de Ozan'ın hayatının gidişatını dönüşü olmayan şekilde değiştirir. Ozan'ı sıfırdan en tepeye çıkarmış olan ajans sahibi Sitare Somer, duruma el koyar. Sitare, bedeli ne olursa olsun krizi fırsata çevirmek zorundadır. Zeynep'in payına ise hayatı parçalanırken, hayallerinin bile ötesine kavuşmak düşecektir.

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