MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında dokunulmazlık sahibi ve eleme adayları belli oldu. MasterChef'te hangi yarışmacılar dokunulmazlık adayı ve eleme adayı oldu?

21 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te haftanın ikinci takım oyununda kırmızı takım yarışmayı kazanan taraf oldu. Mavi takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar püf noktalarını anlattığı Soğan yemeğinde yaratıcılık oyunu oynandı. Kıyasıya yarışan şef adayları arasında en iyi yemeği sunan isim Metin oldu.



MEHMET ŞEF KAŞIK ATTI!

Masterchef'te Mehmet şef yaratıcılık oyununda Metin için kaşık attı.

21 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin potaya Çağatay'ı gönderdi. Mavi takımdaki yarışmacılar ise kullandıkları oylarla ikinci eleme adayını belirlediler. Yapılan oylamadan sonra Çağatay'ın yanına Burak Revanbahş bir diğer eleme adayı olarak katıldı.

