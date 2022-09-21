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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürdü. MasterChef'in 21 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümünde eleme adayları belli oldu. Yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmacılar eleme adayı oldu?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'te yaşananlar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 01:30
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında dokunulmazlık sahibi ve eleme adayları belli oldu. MasterChef'te hangi yarışmacılar dokunulmazlık adayı ve eleme adayı oldu?

21 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te haftanın ikinci takım oyununda kırmızı takım yarışmayı kazanan taraf oldu. Mavi takım arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar püf noktalarını anlattığı Soğan yemeğinde yaratıcılık oyunu oynandı. Kıyasıya yarışan şef adayları arasında en iyi yemeği sunan isim Metin oldu.


MEHMET ŞEF KAŞIK ATTI!

Masterchef'te Mehmet şef yaratıcılık oyununda Metin için kaşık attı.

21 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'te eleme adayları belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin potaya Çağatay'ı gönderdi. Mavi takımdaki yarışmacılar ise kullandıkları oylarla ikinci eleme adayını belirlediler. Yapılan oylamadan sonra Çağatay'ın yanına Burak Revanbahş bir diğer eleme adayı olarak katıldı.

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