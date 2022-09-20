Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 18. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 18. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 18. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 18. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 18. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 20 Eylül Salı günü yayınlanacak 18. bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin 18. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:00
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 18. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 20 Eylül Salı günü ekranlara gelecek18. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 18. BÖLÜM KONUSU

Somer, Nihat'ın kötü davranışlarına maruz kalan Mine'yi, bebeğini koruyabilmek adına annesinin evine getirir. Türkan ve Mine aynı çatı altında yaşamaya başlar. Her şeyden habersiz Türkan, Mine ve bebeğini sevgiyle karşılar. Kiraz bebeğin varlığı Türkan'ın annelik duygularını harekete geçirir. Mine, Somer'den vazgeçmediği için ev içindeki varlığı Somer'i köşeye sıkıştırır. Derya, Fatih'in babası olduğuna inandığı için hırçın hareketlerine devam eder. İzmir'de başını belaya sokar ve Hakan'dan yardım ister. Dönüş, Derya için telaşlanır ve Serdar'la İzmir'e giderler. Bu kısa İzmir yolculuğu Dönüş ve Serdar'ı daha da yakınlaştırır.

Nesrin, zihninde geçmişin karanlık sularında gezerken doktor tavsiyesi üzerine bütün aile Nesrin'e iyi hissettirecek şeyler yapmaya çabalar. Geçen tüm kötü olayların üzerine bütün aile pikniğe çıkmaya karar verir. Piknikte gençlerin oynadığı bir oyun esnasında Derya, Hakan'ın onu terk edeceğine dair kuşkuya kapılır. Nihat'ta Mine'yi bulmak için elinden geleni yapar ve bu konuda Fatih'ten yardım alır.

Nihat, Mine'yi bulacak mı? Mine, Somer ve Türkan'ın evindeki varlığını sürdürebilecek mi? Nesrin, geçmişin yarattığı travmalardan kurtulabilecek mi?

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