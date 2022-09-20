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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU | Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gündemde yerini aldı. Özellikle, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin takipçileri, yeni dizinin başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer alması sebebiyle bir kez daha heyecanlandı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın oluştururken; dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendi. Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme aldı. İşte Ben Cihana Sığmazam dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihine dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 21:51
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU | Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlayacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu, oyuncuları ve dizinin hangi kanalda, ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Diziseverlerin heyecanla beklediği yeni diziye dair merak edilenler gündemde yerini alırken; Oktay Kaynara, Işıl Yücesoy, Pelin Akil gibi isimlerin kadrosunda olacağı yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dair merak edilenler haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda izleyicisiyle ATV ekranlarında buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

  • Oktay Kaynarca (Cezayir)
  • Ebru Özkan (Leyla)
  • Pelin Akil (Firuze)
  • Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)
  • Hakan Karahan (Dumrul)
  • Erkan Sever (Orhan)
  • Ragıp Savaş (Atakan)
  • Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)
  • Eren Vurdem (Azamet)
  • Aslı Sevi (Azade)
  • Kerem Kupacı (Ethem)
  • Ziya Kürküt (Bekir)
  • Pelin Uluksar (Süheyla)
  • Mina Derman (Suna)
  • Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
  • Değer Alp (Canan)
  • Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
  • Burcu Binici (Meltem)
  • Ömer Kurt (Kerim
  • Mert Kırlak (George Bagnall)
  • Ahmet Yıldırım (Cafer)
  • Tanıl Yöntem (Canberk)
  • Doruk Öztürk (Şamil)
  • Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
  • Melisa Duru Ünal (Mercan)
  • Aylar Melayeva (Sevim)
  • Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
  • Işıl Yücesoy (Gülendam)

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.

Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KÜNYESİ

  • Yapım: Güzel Adamlar Medya
  • Yapımcı: Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan
  • Proje Tasarım ve Hikaye: Oktay Kaynarca, Onur Tan
  • Yönetmen: Onur Tan
  • Senarist: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş
  • Uygulayıcı Yapımcı: Ece İnanç
  • Görüntü Yönetmeni: Zekeriya Kurtuluş
  • Müzik: Ercan Saatçi

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