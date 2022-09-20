Haberler Dizi Haberleri 📺Baba 16. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Baba 16. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 16. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 16. bölüm full izle, Baba izle, Baba 16. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 20 Eylül Salı günü yayınlanan 15. bölümünde neler yaşanacak? Baba dizisinin 16. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 11:17
📺Baba 16. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 16. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 20 Eylül Salı günü ekranlara geşecek 16. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 16. bölüm bilgileri...

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BABA 16. BÖLÜM KONUSU

Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatını değiştirir. Ailenin babası Emin Saruhanlı kaybolur. Bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü Kadir'in omuzlarındadır. Kadir bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan her yerde babasını arar. Emin ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları… Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve İlhan Karaçam için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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👉BABA 16. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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👉BABA 16. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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