📺Baba 16. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 16. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 20 Eylül Salı günü ekranlara geşecek 16. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 16. bölüm bilgileri...
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BABA 16. BÖLÜM KONUSU
Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatını değiştirir. Ailenin babası Emin Saruhanlı kaybolur. Bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü Kadir'in omuzlarındadır. Kadir bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan her yerde babasını arar. Emin ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları… Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve İlhan Karaçam için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu
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