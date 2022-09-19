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Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Alparslan 2. sezon oyuncu kadrosu

TRT1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni sezonuyla izleyicisi ile buluştu. Başrolünde Alparslan rolüyle Barış Arduç'un yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. . Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon oyuncuları kimler?

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 00:00
Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Alparslan 2. sezon oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 19 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Sezon finalinde birçok oyuncunun veda ettiği dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Dizinin hayranları, ''Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon kadrosu…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu.

Bu isimler Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman.

Kayra Zabcı, dizide Seferiye Hatun karakterine hayat verecek.

Serhat Tutumluer, Tekfur Grigor karakteri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Bora Cengiz'i ise Alexander rolüyle izleyeceğiz.

Umut Karadağ, Arslan Yusuf karakterini canlandıracak.

Öykü Gürman ise Öke Hatun olarak ekranlarda boy gösterecek.

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