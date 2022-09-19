Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Alparslan 2. sezon oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 19 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Sezon finalinde birçok oyuncunun veda ettiği dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Dizinin hayranları, ''Alparslan: Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon kadrosu…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu.

Bu isimler Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman.

Kayra Zabcı, dizide Seferiye Hatun karakterine hayat verecek.

Serhat Tutumluer, Tekfur Grigor karakteri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Bora Cengiz'i ise Alexander rolüyle izleyeceğiz.

Umut Karadağ, Arslan Yusuf karakterini canlandıracak.

Öykü Gürman ise Öke Hatun olarak ekranlarda boy gösterecek.