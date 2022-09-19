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📺 Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 19 Eylül akşamı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 3. full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı üçüncü bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 3. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 00:13
📺 Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 3. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 19 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 3. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 3. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 3. BÖLÜM KONUSU

Ümran, Dila'nın sırrının peşinde düşerken Dila, Sude'yle beraber planını yürütmek için harekete geçer. Elif, Fırat'ın iş teklifini kabul eder. Fırat, Elif'i tanımaya başladıkça ona hayran olmaya başlar. Mehveş, Dila'yı, Güneş'i yanına alması konusunda cesaretlendirir. Dila tehlikeli hamleler yapar. Elif hayatındaki tüm zorluklara direnip yeniden başlamaya çalışırken Güneş'i koruyabilecek midir?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

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