Haberler Dizi Haberleri 📺 Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölüm fragmanını izleyenler, "Ben Bu Cihana Sığmazam 1. full canlı izle", "Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölüm tek parça izle" ve "atv Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 1. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 17:30
📺 Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm İZLE - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL HD İZLE

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 1. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 20 Eylül Salı günü ekranlara gelen 1. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır. Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir. Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geçmeyi başardı! Dikkat çeken detay...
Bitcoin çöktü altın eridi! Sebebi FED'in faiz kararı beklentisi
Sosyal medyada Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar
Vitor Pereira'nın ikinci piyangosu! Devler onun için yarışta
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
📺 Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm İZLE
2022 Devlet Su İşleri personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TOKİ 3+1 EV TAKSİTİ NE KADAR? Erdoğan açıkladı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi Yüzücü Alper Sunaçoğlu'ndan Gaziler Günü'nde rekor denemesi 17:00
İsmail Yüksek'ten Milli Takım itirafı! "Titremeye başladım" İsmail Yüksek'ten Milli Takım itirafı! "Titremeye başladım" 16:46
G.Saray'ın istediği yıldızı yazdılar! Sol beke... G.Saray'ın istediği yıldızı yazdılar! Sol beke... 16:29
Transferi yazdılar! G.Saray onu istemiş Transferi yazdılar! G.Saray onu istemiş 16:27
Brighton'da De Zerbi dönemi Brighton'da De Zerbi dönemi 16:16
Sivasspor'dan sakatlık açıklaması Sivasspor'dan sakatlık açıklaması 15:59
Daha Eski
Sosyal medyada Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar Sosyal medyada Crespo çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar 15:53
Brezilya'da olaylı derbi! Melo ve Luiz birbirine girdi Brezilya'da olaylı derbi! Melo ve Luiz birbirine girdi 15:19
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... 14:52
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 14:42
Beşiktaş'ta dev zirve! Ismael'in geleceği... Beşiktaş'ta dev zirve! Ismael'in geleceği... 14:37
Rennes'in yıldızından F.Bahçe maçı itirafı! Rennes'in yıldızından F.Bahçe maçı itirafı! 13:54