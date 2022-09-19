Haberler Dizi Haberleri 📺 Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölümüyle izleyicilerle buluştu. 19 Eylül Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 28. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:09
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 19 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇIKLU 27. BÖLÜMDE NE OLDU?

Fetih için ilk mancınık atışları yapılmış, Alparslan ikinci kez atış için emir verecekken atabeyinin ve Akça'nın Vaspurakan Kalesi'nde olduğunu anlamış ve tereddütte kalmıştı. Fetih harekatı Akça ve Hasan Bey'in kalede olmasına rağmen devam edecek mi, yoksa Alparslan onları içeriden çıkartmanın bir yolunu bulabilecek mi? Alparslan bunun kararını vermekte zorlanacak, diğer beylerle ters düşecek.
Fetih mi, yoksa canı gibi sevdiği kişiler mi? Vaspurakan'da esir olan Hasan Bey, öldü sanılarak içeri getirilen Akça'nın kızı olduğunu öğrenmişti. Alpagut'un bir planı olduğunu anladığımız bu mevzu, Akça ile Hasan Bey'in baş başa kalıp bir kaçış yolu bulması için onlara vakit kazandırdı. Kaleden çıkabilecekler mi, yoksa kale içerisinde kalıp fethin gerçekleşmesi için içeride mücadele mi verecekler? Selçukluların ayak seslerini yakından hisseden Vaspurakan kaderine razı mı olacak, yoksa yeni bir yol izleyerek Selçuklu ordusunu beklenmedik bir darbe mi vuracak?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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