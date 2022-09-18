📺Yargı 35. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 18 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 35. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 35. bölümü...

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YARGI 35. BÖLÜM KONUSU

Tüm zorlukları geride bırakıp, evliliklerinin en güzel zamanlarını yaşayan Ilgaz ve Ceylin; itibarını, parasını ve karısını kaybeden, beş parasız sokaklara düşmüş Yekta; yeni bir aşka yelken açmış Pars; öfkesini içine atıp hayata tutunmak için yeni bir yol bulan gül; emekliye ayrılmış Metin; Osman'ın evliliklerinden vazgeçmemeye niyet etmesine inat, ayaklarının üstünde durmayı deneyimleyen Aylin; arkadaşlarına küs ve yenik düştüğü hayata öfkeli Çınar; ve Eren'in bir sabah kuyuda dört ceset bulması... Düşman olanları dost, dostları düşman yapacak süreç başlamıştır artık; çünkü; "Bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir."

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