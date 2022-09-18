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MasterChef'te hangi yarışmacı elendi? MasterChef'te neler yaşandı? 18 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'e bir yarışmacı daha veda etti. Yarışmacılar birbirleri ile zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için çalıştı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef'te bu hafta kim elendi? 18 Eylül Pazar MasterChef'e kim veda etti.?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 02:30 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 02:30
MasterChef'te hangi yarışmacı elendi? MasterChef'te neler yaşandı? 18 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

18 EYLÜL MASTERCHEF'E VEDA EDEN KİM OLDU?
Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih kozlarını paylaştı. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk ayağında yarışmacılar manyas kelle peyniri ile birbirinden yaratıcı lezzetleri çıkarmak için tezgah başına geçti 6 isim arasında Kıvanç en başarılı yarışmacı oldu. Son üçe kalan Melih, Barış ve Fatma Nur ise elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Melih oldu.

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