MasterChef'te hangi yarışmacı elendi? MasterChef'te neler yaşandı? 18 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef 2022 yarışmasında elenen isim belli oldu. 6 yarışmacı arasında geçen düello sonucunda 1 isim yarışmaya veda etti. Peki haftanın yarışmaya veda eden isim kim oldu?

18 EYLÜL MASTERCHEF'E VEDA EDEN KİM OLDU?

Geçtiğimiz hafta boyunca ana kadro yarışmacıları tarafından oynanan dokunulmazlık oyunlarında takımları kaybeden ve eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih kozlarını paylaştı. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk ayağında yarışmacılar manyas kelle peyniri ile birbirinden yaratıcı lezzetleri çıkarmak için tezgah başına geçti 6 isim arasında Kıvanç en başarılı yarışmacı oldu. Son üçe kalan Melih, Barış ve Fatma Nur ise elenmemek için ikinci aşamada yarıştı. 3 isim arasından MasterChef 2022'ye veda eden isim Melih oldu.