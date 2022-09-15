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Duy Beni 11. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 11. bölümüyle ekranlara geldi. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 11. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 11. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 11. bölümünde neler yaşandı? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 11. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 01:30
Duy Beni 11. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 11. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, 11. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

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DUY BENİ 11. BÖLÜM KONUSU

Kanat, Ekim'den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin etkisiyle sarsılmıştır çünkü doğru olduğunu bildiği yoldan gitmiş ve yolun sonunda yapayalnız kalmıştır.

Ekim, Gerçek Koleji'ndeki ve hayatındaki yolculuğu sorgularken Kanat, Melisa ve Ozan tekrar bir araya gelmiştir. Kanat, Ekim'e daha önce hiç göstermediği karanlık yüzünü göstermeye, onun canını yakmaya kararlıdır.

Leyla amacına ulaşmış, Ekim ve Kanat'ın arasının açılmasını sağlamıştır. Artık hedefi onların tekrar bir araya gelmesine engel olmaktır. Fakat ikilinin uzaklaşmasından faydalanmak isteyen biri daha vardır; Melisa. Leyla, Kanat'ı hem Ekim'den hem Melisa'dan uzak tutmak için uğraşmak zorundadır. Leyla, bu uğurda elinden geleni yaparken; Aziz, Leyla'nın şeytani zekasından etkilenmekten alıkoyamaz kendini.

Gerçek Koleji'nde gruplaşmalar ve savaşlar devam ederken, Bahar ve Selim zorbalıkla mücadele etmeye devam ederler. Bahar doğru zamanda doğru yerde bulunarak hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiye ulaşır. Öğrendiği bu bilgiyle birlikte büyük bir felaketin geleceğinden habersizdir.

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👉Duy Beni 11. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 11. BÖLÜM İZLE

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