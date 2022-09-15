Haberler Dizi Haberleri Destan dizisi final bölüm izle - Destan 28. bölüm atv canlı hd izle | Destan yeni bölüm canlı

Destan dizisi final bölüm izle - Destan 28. bölüm atv canlı hd izle | Destan yeni bölüm canlı

atv'nin sevilen dizisi Destan, yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Destan dizisi 28. bölümünde final yapacak. Tüm Türkiye'de ses getiren dönem dizisi Destan'ın 28. bölümünü izlemek isteyenler, Destan yeni bölüm izle, Destan final izle, Destan 28. bölümde neler olacak? gibi detayları araştırıyor. İşte Destan dizisinin yeni bölümü ile ilgili tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:42
Destan dizisi final bölüm izle - Destan 28. bölüm atv canlı hd izle | Destan yeni bölüm canlı

👉 DESTAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL)

👉 DESTAN TÜM BÖLÜMLER İZLE

atv'nin sevilen dizisi Destan, final bölümü ile ekranlara gelecek. atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 28. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 15 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek olan final bölümü ile ilgili araştırma yapıyor. 28. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Destan'ın 28. bölüm bilgileri...

👉 DESTAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL)

👉 DESTAN TÜM BÖLÜMLER İZLE

DESTAN 28. BÖLÜM (FİNAL) KONUSU

ÇİN, GÖKSARAY'I İŞGAL EDİYOR!

Akkız ile Batuga'nın destanının son bölümünde Çin, Gök Saray'ı işgal eder ve bütün Türk Obaları'nı yakıp yıkar.

BATUGA TÜRKLERİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

En karanlık gecelerinde baba olacağını öğrenen Batuga; evladı ve halkı için güneş doğsun, gök aydınlansın diye kendini feda eder. Çin İmparatoru'nu öldürmek isterken kandaşı ve savaşçıları ile birlikte esir edilir.

AKKIZ KADINLARDAN ORDU KURUYOR

Şimdi Akkız, karnında bebeği ile yalnız kalmıştır ama Akkız pes etmez. Korkularını yüreğinden atıp gücünü bir zırh gibi üstüne giyinir; ona inananlar için, ona ihtiyacı olanlar için, sevdikleri ve yurdu için gücüne güç katar, kırk kadından bir ordu kurar. Çünkü o, dağı damarında göğü karnında taşıyan Akkız'dır ve destanı son değil başlangıçtır.

👉 DESTAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLE (FİNAL)

👉 DESTAN TÜM BÖLÜMLER İZLE

Yönetmen: Metin Günay

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Deniz Barut (Ulu Ece), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Esra Kılıç (Mei Jin), Evren Erler (Çalayır), Faruk Aran (Kuzubeg), Mehmet Tarık Sarıyar (Hamza) ve konuk oyuncu Berik Aıtzhanov (Li-Dan)

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