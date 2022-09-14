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TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yeni sezonuyla yayın hayatına dönmek için geri sayıma başladı. Yeni sezonda kadroya sürpriz bir ismin dahil olmasıyla birlikte diziseverler arama motorlarında Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat yeni sezon dizi oyuncuları kimler? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:05 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:05
TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı işleyen TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırırken kadroya katılan sürpriz bir isimle yeni sezon heyecanı daha da arttı. Peki Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat yeni sezon dizi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisinin Eylül ayının sonu itibariyle yeni sezonuyla ekranlarda yer alması bekleniyor. Çekimleri iki sezondur Ankara'da devam eden Teşkilat, bu sezon İstanbul'da devam edecek. Dizinin, Eylül ayının üçüncü ya da son haftasında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması beklenirken geçtiğimiz sezona başlama tarihi ise 26 Eylül idi.

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi her pazar TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Saat 20.00'de ekranlara gelen dizinin yayın tarihi, saati ve kanalıyla ilgili herhangi bir değişiklik bildirilmedi.

TEŞKİLAT YENİ SEZON DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Bu sezon kadroya ünlü oyuncu Murat Yıldırım da dahil oldu. Geçtiğimiz sezon diziden Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Ezgi Eyüboğlu ve Çağlar Ertuğrul gibi isimler ayrılmıştı. Son olarak diziye Yunus Emre Yıldırım, Levent Can ve Yunus Narin dahil oldu.

  • Deniz Baysal Yurtcu
  • Tuncer Salman
  • Ezgi Şenler
  • Mehmet Usta
  • Serdar Yeğin
  • Ahmet Uğur Say
  • Yavuz Bingöl
  • Yunus Emre Yıldırım
  • Levent Can
  • Yunus Narin

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