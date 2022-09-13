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ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 17. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. 17. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 17. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 17. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 00:58 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 01:48
ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonuyla izleyicileriyle buluştu. İzleyiciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 13 Eylül Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 17. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Üç Kız Kardeş 13 Eylül Salı akşamı yayınlanan 17. bölümde Somer, herkesi şaşkına çeviren bir harekette bulunuyor.

Mine'nin Somer'in bebeğini dünyaya getirmesi, dolu dizgin giden Somer ve Türkan'ın aşk hayatını etkiler. Mine'nin planı bebeğiyle birlikte Somer'in kalbini de hayatını da yeniden kazanmaktır. Mine, Somer'i elde etmek için Nihat'ın varlığını Somer'i kışkırtmaya yönelik kullanır. Nihat, bebek uğruna Mine'ye de zarar vermeye kalkınca Somer, Mine ve bebeğini sahiplenmek durumunda kalır.

Nesrin'in, Mine'den öğrendiği Somer ve Mine'ye dair gerçekler Nesrin'i yıkar. Nesrin, geçmişinde Dönüş'le ilgili yaşadığı travmalara zihnen yolculuk etmeye başlayınca bütün aile Nesrin'in etrafında seferber olur.

Derya, Fatih'ten öğrendiği üzere Fatih'in kendi öz babası olduğunu düşünürken bir yandan da yeni bir hayata başlamanın eşiğindedir. Serdar ve Derya, üniversitede istedikleri bölümü kazanmıştır. Bu öğrenim hayaline bir tek Dönüş eşlik edemez.

Özer, bir zamanlar terk ettiği oğluyla yüzleşmek zorunda kalır. Özer'in oğlu Mustafa Korman, Ayvalık'a gelir.

Somer, Mine ve bebeğine sahip çıkacak mı? Nesrin'in yaşadığı travma Dönüş'ün annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olacak mı? Mustafa, babası Özer'den talep ettiklerini alabilecek mi?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 17. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)
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