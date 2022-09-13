📺 Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 11. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 13 Eylül Salı günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

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Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM KONUSU

Ertan ve Jovanka'nın şüpheleri, buldukları kaset ve fotoğraflarla gerçek olur. Eskiye dair Süleyman'ın büyük sırrını öğrenen Ertan ve Jovanka, ondan hesap sormaya kararlıdır. Ne var ki eski olayların açılması, geride kalan eski düşmanları da peşinden getirir. Süleyman'ın en büyük düşmanı olan Darko, intikam almak için gelir. Darko, bu sefer Süleyman ve ailesini bitirmeye kararlıdır.

Bu büyük çatışmada en çok zararı Zübeyir dede görecek, camiyi kurtarmak için hapse düşerken, eski acılar yeniden yaşanacak, tarihin tozlu sayfaları aralanacaktır. Konaktaki herkes, Zübeyir dedeyi kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM CANLI İZLE