ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? Üç Kız Kardeş konusu ne?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Üç Kız Kardeş dizisi oyuncu kadrosunda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin çekimleri Ayvalık'ın eşsiz doğasında gerçekleşiyor. Üç Kız Kardeş oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya gibi isimler yer alıyor. Dizi İclal Aydın'ın çok satan romanı Üç Kız Kardeş'ten uyarlama.



ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?👀



Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN❓



Üç Kız Kardeş, 22 Şubat Salı 20.00'de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.



ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI



Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.





👇🏼Oyunculara dair az bilinenlerin yanı sıra kariyer geçmişlerini de öğrenmek için isimlerini tıklayın;

REHA ÖZCAN KİMDİR?



İCLAL AYDIN KİMDİR?



BERKER GÜVEN KİMDİR?



ÖZGÜ KAYA KİMDİR?



ALMİLA ADA KİMDİR?



MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR?

ÜÇ KIZ KARDEŞ FRAGMAN İZLE!