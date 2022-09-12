📺 Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm İZLE - Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. bölüm izle

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 2. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 12 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 2. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 2. BÖLÜM KONUSU

Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar. Fırat, Dila'nın altı yıllık yokluğunun yarattığı soru işaretleriyle boğuşurken Dila, yıllarca arka plana itilmesinin ve hor görülmesinin intikamını almaya hazırlanır. Elif, Fırat'ın iş teklifini değerlendirirken Güneş için zor günlerin başladığını bilmiyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. bölüm izle

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 2. bölüm izle

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın