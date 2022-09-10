Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 67. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Gönül Dağı 67. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun başlamasının ardından seyirciler, 67. bölüm için arama motorlarında araştırma yaparken, Gönül Dağı 67. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:28 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:30
📺Gönül Dağı 67. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 67. bölümüyle 10 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 67. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 67. BÖLÜM KONUSU

Gedelli kasabasının boşaltılmaması için canla başla çalışan Taner'in karşısında bakanlığın gönderdiği mühendis durmaktadır. Taner, mühendis engelini aşıp kasabanın taşınmasını durdurabilecek midir? Evlilik yıldönümleriyle Dilek'in ölüm gününün çakışması, Asuman'ı mutsuz etmektedir. Ramazan'ın bu durumu ortadan kaldırmak için Asuman'a hazırlayacağı sürpriz ne olacak? Dilek'in ölümünden çok fazla etkilenen ve sürekli kendini suçlayan Kenan, Elif'i de kaybetmekten korkmaktadır. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuktan sonra Kenan'ın alacağı karar ne olacak? Veysel'in Ankara'ya iş için gitmesinden sonra Cemile belirsiz hastalık belirtileri göstermeye başlar. Hastaneye gidince öğreneceği gerçek ne olacak?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Dilek'in ölümü, bütün kasabayı derinden etkilemiştir. Taner hayatının aşkını kaybetmenin acısıyla kendisini atölyeye kapatmış, Dilek'in yasını tutmaktadır. Diğer yanda bebeğinin ise bir sütanneye ihtiyacı vardır. Zahide ve Cemile sütünü vermek istese de bebek kabul etmemiştir. Bebeğe anne sütü bulabilmek için herkes seferber olur. Sonunda bebeğin kabul edeceği bir sütanne bulabilecekler midir? Öte yandan Gönül Dağı'ndan taşların düşmesi ve Dilek'in ölümüyle beraber Gedelli kasabası risk altındadır. Valilik kararıyla kasabanın boşaltılması istenir. Kasabalıları zor durumda bırakan bu karar karşısında Taner ve amcaoğulları ne yapacaktır?

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