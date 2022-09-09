KASABA DOKTORU 15. BÖLÜM İZLE📺 - Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan doruktaydı. Kasaba Doktoru 15. bölüm 9 Eylül Cuma günü ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 15. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU 15. BÖLÜM İZLE



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KASABA DOKTORU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

KASABA DOKTORU 15. BÖLÜM İZLE



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KASABA DOKTORU 15. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hakan Erol'u ölümden kurtarırken başka bir gerçeği ortaya çıkarır. Bu sayede kendini ve ekibini kurulda aklar. Geçmişten gelen bir misafir Gümüşok'a bomba gibi düşer. Erol'un kızı Neslihan yeni bir düzenin habercisidir. Leyla'nın geçmiş ile ilgili itirafı Ömer ile aralarını ısıtır. Yalçın'ın Hakan'ı kendisi ile tehdit ettiğini öğrenir ve aklı karışır. Mediha ile ilgili gerçekleri Ömer'e söyleyecek midir? Mine Hakan'dan boşanmak için süreci başlatır. Bu haber sadece Hakan'da değil, evli olduklarını yeni öğrenen Uluçınarlılar arasında da bir şok etkisi yaratır. Hakan, eline ulaşan Mediha ile ilgili dosyayı Ömer'e ulaştırınca çığa dönüşecek olan kar topu yuvarlanmaya başlar. Ömer öğrendiği bu acı gerçek ile ne yapacaktır? Bu sırada Leyla'nın verdiği haber ile herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

KASABA DOKTORU 15. BÖLÜM İZLE



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