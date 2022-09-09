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Duy Beni 10. BÖLÜM İZLE - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Duy Beni, televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olarak Star TV'de yayın hayatına başlamasının ardından 10. bölümüyle ekranlara geldi. Her perşembe saat 20.00'de yayınlanan dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler, Ekim, Kanat, Leyla, Aziz ve Emine'nin yaşayacağı yeni maceraları görmek için sabırsızlanıyor. İşte Duy Beni 10. bölümde olanlar ve yeni bölüm tek parça izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 03:30 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:50
Duy Beni 10. BÖLÜM İZLE - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 10. bölümünde neler olduğu herkes için merak konusu. Duy Beni, 10. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlandı.

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👉Duy Beni 10. BÖLÜM İZLE

DUY BENİ 10. BÖLÜM KONUSU

Kanat ve Ekim'in el el gelmesi kolejde bomba etkisi yaratmıştır. Melisa, bu manzara karşısında deliye döner. İkilinin sevgili olmalarının herkes tarafından öğrenilmesi, Melisa'nın itibarını sarsar. Kızlar artık Melisa'nın eskisi kadar güçlü olmadığını düşünürken, Melisa Ekim'den hesap sormakla kalmaz. Kanat'ı vicdanından vurmak için büyük bir plan yapar.

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Diğer yandan okuldaki herkese yürüyebildiğini ilan eden Leyla'nın en mutlu günü kabusa dönmüş, Ekim'le arasındaki mesafe uçuruma dönüşmüştür. Bu durum Ekim'in içini acıtsa da asıl hedefi için sessiz kalmaya mecburdur. Ekim, edindiği önemli bir bilgiyi büyük planını gerçekleştirmek için kullanırken; en büyük darbeyi, uğruna kendini feda ettiği dostundan alacaktır. Ekim, canı yansa da doğru olduğunu düşündüğü yolda yürümeye devam edecek; bu yolda karşısındaki engel en sevdiği kişi olacaktır.

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