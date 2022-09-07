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📺 Mükemmel Eşleşme SON BÖLÜM İZLE | Mükemmel Eşleşme 8. bölüm izle - Mükemmel Eşleşme TEK PARÇA FULL İZLE

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Mükemmel Eşleşme, yeni gününde yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Artık her çarşamba günü yayınlanacak olan Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümü için Mükemmel Eşleşme 8. bölüm izle - Mükemmel Eşleşme TEK PARÇA FULL İZLE sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
📺 Mükemmel Eşleşme SON BÖLÜM İZLE | Mükemmel Eşleşme 8. bölüm izle - Mükemmel Eşleşme TEK PARÇA FULL İZLE

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen, kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme" yeni günüyle ekranlara geliyor. Artık her çarşamba günü yeni bölümü yayınlanacak TRT1 dizisinin yeni bölümü haberimizde...

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MÜKEMMEL EŞLEŞME 8. BÖLÜM KONUSU

Keremin eski sevgilisi ile olan fotoğrafını gören Pınar, çılgına döner ve hemen evi ağlayarak terk eder. Yağmurdan Pınarın yerini öğrenen Kerem, hemen Pınarın yanına gider. Aklında tek bir soru vardır, Pınar fotoğrafı gördüyse artık Eceyi öğrenmiştir. Diğer taraftan da, Ahmet Ecenin peşindedir, Ecenin samimiyetine inanmamaktadır. Bu yüzden Ecenin bir yandan Ahmet'ten kurtulması gerekmektedir. Ahmet'e tuzak kuran Ece, onun evden kovulmasına sebep olur. Fadime ve Firuzenin arası, Fadime'nin eski sevdalısı yüzünden bozulur. Firuze, ikisinin yıllar sonra kavuşmasının önündeki en büyük engeldir.

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