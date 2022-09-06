📺 Balkan Ninnisi 10. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 10. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 6 Eylül Salı günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 10. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

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Balkan Ninnisi 10. BÖLÜM KONUSU

Evden kovulan, ormanda kamp yapacak yer ararken kendilerini buldukları köyde, eski defterleri açacak sorunlarla karşılaşan Süleyman, Arif ve Daniel için yaşananları anlatmak oldukça zordur. O köye nasıl düştüklerini, buralarda, düğünde yaşadıkları olayları anlatınca aile fertleri huzursuz olur. Özellikle Neriman ve Elena, Süleyman'ın eski düşmanıyla karşılaştığını öğrenince çok korkar. Geçmişte başından geçenleri hatırlayan ve üzülen Süleyman ise, aynı şeyleri yaşamaktansa Üsküp'ü terk etmeye karar verir. Süleyman'ı bu kararından vazgeçirmek için kolları sıvayan Jovanka ve Ertan ise geçmişte yaşananları araştırmaya başlar. Onlar eski defterleri karıştırırken, konaktaki tüm dengeler de alt üst olur.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 10. BÖLÜM CANLI İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 10. BÖLÜM CANLI İZLE