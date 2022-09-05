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📺 Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 5 Eylül akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölüm fragmanını izleyenler, "Bir Küçük Gün Işığı 1. full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı lk bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 1. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 02:00
📺 Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 1. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 5 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelen 1. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 1. bölüm bilgileri...

SEVMEK ZAMANI 1. BÖLÜM KONUSU
Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

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📺 Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölüm İZLE
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