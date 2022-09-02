Haberler Dizi Haberleri YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM? - Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM? - Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman?

Yüzüklerin Efendisi hayranlarının heyecanla beklediği dizi olan Güç Yüzükleri'nde ilk bölüm yayınlandı. Devasa izleyici kitlesi ile Amazon Prime'da gösterime giren Güç Yüzükleri hakkında araştırmalar da başladı. Peki Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncuları kim? Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 15:30
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM? - Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman?

J.R.R. Tolkien evreninden esinlenerek kurgulanan Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi Güç Yüzükleri, ilk yayın gününde dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü hedefine ulaşırken seyirciler, dizinin oyuncu kadrosunu ve yeni bölümün ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncuları kim? Güç Yüzükleri konusu, oyuncu kadrosu | Güç Yüzükleri yeni bölüm ne zaman? ve detaylar...

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM? GÜÇ YÜZÜKLERİ OYUNCU KADROSU

  • Robert Aramayo
  • Owain Arthur
  • Nazanin Boniadi
  • Tom Budge
  • Morfydd Clark - Galadriel
  • Ismael Cruz Córdova
  • Ema Horvath
  • Markella Kavenagh
  • Joseph Mawle
  • Tyroe Muhafidin
  • Sophia Nomvete
  • Megan Richards
  • Dylan Smith
  • Charlie Vickers
  • Daniel Weyman
  • Maxim Baldry
  • Lenny Henry
  • Geoff Morrell
  • Peter Tait
  • Peter Mullan
  • Simon Merrells - Trevyn
  • Lloyd Owen - Lodan
  • Augustus Prew
  • Benjamin Walker
  • Alex Tarrant
  • Cynthia Addai-Robinson
  • Kip Chapman
  • Maxine Cunliffe
  • Trystan Gravelle
  • Thusitha Jayasundera
  • Fabian McCallum
  • Leon Wadham
  • Sara Zwangobani
  • Anthony Crum
  • Ian Blackburn

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ KONUSU

Orta Dünya tarihinin destanlara konu olan İkinci Çağ'ındaki efsanevi kahramanları ilk kez ekrana getirecek. J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçen bu epik drama, izleyicileri büyük güçlerin ortaya çıktığı, krallıkların yükseldiği ve çöktüğü, sürpriz kahramanların sınandığı, umudun pamuk ipliğine bağlı olduğu ve tüm dünyayı karanlığa gömmekle tehdit ettiği bir döneme götürecek. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

1 milyar dolarlık bütçesi ile en pahalı televizyon dizisi olma özelliği taşıyan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin ilk bölümü 2 Eylül'de Amazon Prime'da sabaha karşı yayınlandı. Dizinin ikinci bölümü ise 9 Eylül Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, yine 00.00'da yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Yusuf Yazıcı Süper Lig’e geri dönüyor! Sezon sonuna kadar kiralandı işte yeni takımı…
Demet Akalın İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ı hedef aldı: "Çarşaf çarşaf kötülüyorsun, asla Lady Diana olamayacaksın"
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Karar verildi! İşte gidecek isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 KASABA DOKTORU YENİ SEZON İZLE | Kasaba Doktoru 14. bölüm izle - Kasaba Doktoru YENİ BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
YEŞİL PASAPORTTA YENİ DÖNEM! | Yeşil Pasaport için gerekli evraklar, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir? - Yeşil Pasaport süresi
DOLAR NE KADAR OLDU? 2 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ALES/3 NE ZAMAN? - ÖSYM ALES-3 başvuru tarihleri | ALES-3 başvuru şartları ve başvuru ekranı 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Formula 1'de sıradaki durak Hollanda Formula 1'de sıradaki durak Hollanda 15:42
Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta? Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta? 15:28
Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! 14:59
Ahmed Musa Süper Lig ekibiyle anlaştı! Ahmed Musa Süper Lig ekibiyle anlaştı! 14:34
Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı! Weghorst... Hollanda'nın aday kadrosu açıklandı! Weghorst... 14:25
Fırtına'dan Gomez için 'hoş geldin' paylaşımı! Fırtına'dan Gomez için 'hoş geldin' paylaşımı! 14:01
Daha Eski
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 13:44
Michy Batshuayi İstanbul'da! Michy Batshuayi İstanbul'da! 13:15
Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! Fırtına Ümraniyespor deplasmanında! 12:04
Karar verildi! İşte gidecek isim Karar verildi! İşte gidecek isim 11:47
G.Saray'da tutunamamıştı! Andone'nin yeni takımı belli oldu G.Saray'da tutunamamıştı! Andone'nin yeni takımı belli oldu 11:30
West Bromwich - Burnley maçı saat kaçta? West Bromwich - Burnley maçı saat kaçta? 11:03