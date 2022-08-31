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📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 14. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin dizisi, 14. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 14. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Seversin 14. bölüm full izle, Kanal D Seversin izle, Seversin 14. bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Seversin dizisinin 14. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 07:30 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 07:30
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 14. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. Seversin 31 Ağustos Çarşamba günü ekranlara geldi. Seversin 14. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 14. bölüm bilgileri...

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SEVERSİN 14. BÖLÜM KONUSU

Tolga ve Asya'nın yalan ilişkisinin gündeme düşmesi herkeste şok etkisi yaratır. Çelikbaşlar, Asya tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştır. Asya ve Tolga bu haberin yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da Korkusuz Kalem'in köşesinde yazdığı 'kanıtlarım var' yazısı ikiliyi köşeye sıkıştırır. Kanıtlar nedir ve bu adam kanıtları kimden, nasıl almıştır?

Asya ve Tolga bu kanıt yazısını şüpheyle karşılayıp en yakınlarını sorgulasa da bir sonuca ulaşamazlar. Sonunda magazincinin boş atıp dolu tutma peşinde olduğu konusunda fikir birliğine varırlar. Fakat Korkusuz Kalem'in eli sandıklarından daha güçlüdür ve elindekilerin ortaya saçılması büyük sarsıntılara sebep olacaktır…

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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👉SEVERSİN 14. BÖLÜM İZLE

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👉SEVERSİN 14. BÖLÜM İZLE

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