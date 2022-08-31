Haberler Dizi Haberleri Kara Tahta 20. bölüm izle (Final) | TRT 1 CANLI - Kara Tahta final mi yapacak? Yeni böüm ne zaman?

Kara Tahta 20. bölüm izle (Final) | TRT 1 CANLI - Kara Tahta final mi yapacak? Yeni böüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 20. bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kara Tahta 19. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 20. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 20. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:30
Kara Tahta 20. bölüm izle (Final) | TRT 1 CANLI - Kara Tahta final mi yapacak? Yeni böüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 24 Ağustos Çarşamba günü ekranlara geldi. Kara Tahta 20. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KARA TAHTA 20. BÖLÜM İZLE

KARA TAHTA 19. BÖLÜM'DE NELER OLMUŞTU?

Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.

KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KARA TAHTA 20. BÖLÜM İZLE

KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KARA TAHTA 20. BÖLÜM İZLE

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