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LABİRENT: ALEV DENEYLERİ filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Labirent Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Wes Ball'un oturduğu distopik, bilimkurgu, aksiyon gerilim filmi Labirent: Alev Deneyleri, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi? Soruların cevapları ve Alev Deneyleri tüm detayları haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 20:36 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:06
LABİRENT: ALEV DENEYLERİ filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Labirent Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi?

Labirent Alev Deneyleri, T.S. Nowlin tarafından kaleme alınan distopik bilim kurgu filmi olarak bilinmekle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından oldukça beğenilen film hakkında sinemaseverler Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını araştırıyor.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Labirentten kaçan Thomas ve arkadaşları, bütün bunların sebebini anlamaya ve WCKD örgütünün gizemini çözmeye çalışırken kendilerini bir anda Alev (Scorch) adında, akla hayale sığmaz engellerle dolu bir yerde bulurlar. Burada onları yok etmek isteyen büyük güce karşı tüm yeteneklerini sergilemek zorunda kalacaklardır.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Dylan O'Brien rolü Thomas
  • Thomas Brodie-Sangster rolü Newt
  • Ki Hong Lee rolü Minho
  • Kaya Scodelario rolü Teresa Agnes
  • Rosa Salazar rolü Brenda
  • Jacob Lofland rolü Aris Jones
  • Giancarlo Esposito rolü Jorge
  • Aidan Gillen rolü Janson
  • Dexter Darden rolü Frypan
  • Alexander Flores rolü Winston
  • Barry Pepper rolü Vince
  • Lili Taylor rolü Mary Cooper
  • Patricia Clarkson rolü Ava Paige
  • Alan Tudyk rolü Marcus
  • Nathalie Emmanuel rolü Harriet
  • Katherine McNamara rolü Sonya

LABİRENT ALEV DENEYLERİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2014 yılında çekilip 2015'te vizyona giren ABD yapımı distopik bilimkurgu aksiyon gerilim filmi olan Labirent Alev Deneyleri, James Dashner'ın Labirent: Alev Deneyleri adlı Labirent kitap serisinin ikinci kitabından uyarlanan film 2014 yılı Labirent: Ölümcül Kaçış filminin devamı niteliğinde olmakla beraber Labirent film serisinin ikinci filmidir. Yönetmenliğini Wes Ball'un üstlendiği, senaryosunu T.S. Nowlin'in yazdığı filmin ana kadrosu ilk filmdeki ile aynı iken (Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario ve Patricia Clarkson), bu filmde yardımcı oyuncu kadrosu olarak Rosa Salazar, Jacob Lofland, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Barry Pepper, Lili Taylor ve Alan Tudyk bulunmaktadır.

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