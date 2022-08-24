📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 19. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan doruktaydı. Kara Tahta 24 Ağustos Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 19. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.

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