Haberler Dizi Haberleri 📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 19. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 19. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 19. bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Kara Tahta 18. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 19. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 19. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:10
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 19. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan doruktaydı. Kara Tahta 24 Ağustos Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 19. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.

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