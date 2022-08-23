Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 9. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 9. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 9. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 9. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 9. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Balkan Ninnisi 9. bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Merakla beklenen 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 9. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 9. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 08:13 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 08:30
📺 Balkan Ninnisi 9. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 9. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 23 Ağustos Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 9. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 9. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 9. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 9. BÖLÜM KONUSU

Güldaniye halanın konağa gelmesi ile birlikte kimsenin huzuru kalmaz. Gençleri evlendirmek için bekar adayları listeye alan Güldaniye hala, Ertan ve Ayşen'i evlendirmek için her türlü yolu denemeye kararlıdır. Bu duruma Neriman'ın çok üzüldüğünü gören Süleyman, halayı konağa getirdiğine pişman olur.

Tıraş gecesinde kalbi kırılan Jovanka ise, Ertan'ın tüm ısrarlarına rağmen Viyana'ya gitmek için yola koyulur. Ertan'ı unutmaya, kalbinden atmaya kararlıdır.

Öte yandan evden kovulan Süleyman, Arif ve Daniel, hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Onlara ulaşamayan konak halkı, panik içinde onları aramaya koyulur...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 9. BÖLÜM İZLE

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