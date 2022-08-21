Haberler Dizi Haberleri 📺 Gül Masalı 9. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

📺 Gül Masalı 9. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 9. yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 21 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:38
📺 Gül Masalı 9. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 21 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

GÜL MASALI DİZİSİ 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Atabeylerin ağır ithamlarını hazmedemeyen Gonca, Toprak'tan uzak durmaya karar vermiştir. Halil sorgu sırasında soğuk terler dökerken Canan da hastaneye kaldırılır. Annesinin başından bir an olsun ayrılmayan Toprak, Gonca ve ailesi arasında kalmanın derin ıstırabını çekiyordur. Halil'in kısa sürede serbest kalacağını düşünen Rıfat ise yanıldığını anlamıştır. Çünkü bu işin arkasında da Adnan Fuat vardır ve belli ki durmaya niyeti yoktur. Rıfat, Fuat'ın sonraki hamlesini önlemek için harekete geçer.

Bu arada su sorununu çözmek için çareler arayan Tahir'in imdadına Fuat yetişir ve ona büyük bir sulama sistemi kurmak için yardım teklif eder. Sırrı geçmişe gömdüğü acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bundan sonra atacağı adım ise herkesin hayatını derinden etkileyecektir.

Toprak'tan uzak kalmanın acısıyla kavrulan Gonca aşkına yeniden dört elle sarılabilecek midir? Büyük bir cendereye giren Toprak, ailesini mi Gonca'yı mı tercih edecektir? Fuat, Rıfat'ın beklenmedik atağına nasıl bir karşılık verecektir?

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

DİĞER
5 aylık hamile Burcu Kara'dan karnı burnunda pozlar! "Ayaklar Banu Alkan"
66’lık Meral Zeren’in son haline bakın! Yıllar ona da acımadı! Köyden İndim Şehire’nin yıldızı Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...
Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı!
Cimbom'a Milan'dan sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ah Nerede 7. BÖLÜM İZLE
📺Ah Nerede 7. BÖLÜM İZLE
GRİP NASIL GEÇER? | Evde gribe ve nezleye iyi gelecek doğal yöntemler nedir?
HOUSE OF DRAGON NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı İşte transferdeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı 01:08
Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! Vodafone Park'ta bir NBA yıldızı! 01:02
Barcelona Lewandowski ile farka gitti! Barcelona Lewandowski ile farka gitti! 00:57
"Bana takımda kalır gözüyle bakılmıyordu" "Bana takımda kalır gözüyle bakılmıyordu" 00:34
Andrea Pirlo: Artık maç kaybetmememiz gerekiyor Andrea Pirlo: Artık maç kaybetmememiz gerekiyor 00:26
Cenk Özkacar Valencia’da! İşte sözleşme detayları Cenk Özkacar Valencia’da! İşte sözleşme detayları 00:24
Daha Eski
Ismael'den Dele Alli sorusuna cevap! Ismael'den Dele Alli sorusuna cevap! 00:18
Rosier: Şampiyon olmayı buradaki... Rosier: Şampiyon olmayı buradaki... 00:17
Kevin N'Koudou: En büyük amacım... Kevin N'Koudou: En büyük amacım... 00:11
Weghorst: İlk golümü buldum... Weghorst: İlk golümü buldum... 00:10
Göztepe ile Erzurum puanları paylaştı Göztepe ile Erzurum puanları paylaştı 23:59
Atalanta ile Milan puanları paylaştı! Atalanta ile Milan puanları paylaştı! 23:47