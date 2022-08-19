Ah Nerede 7. BÖLÜM İZLE - Star TV Ah Nerede izle - Ah Nerede TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ah Nerede dizisi 7. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Ah Nerede 7. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ah Nerede son bölüm bilgileri...

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AH NEREDE 7. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Ferda ve Ferit'i birlikte gören Zehra, büyük bir yüzleşme içine girer.Onları gördüğünde hissettiği şey aşk mıdır? Ferit'in Zehra için değişmeyi göze alması gerekir.

Ferit, Zehra için kendini yok edip yeniden doğabilecek midir?Zehra ve Ferit, kendi içlerinde bu kavgaları verirken dışarda da onlar için örülen tuzaklar vardır. Zehra ve Ferit'in sırları her an gün yüzüne çıkmak üzeredir. Bu sır ya onları birleştirecek ya da büsbütün koparacaktır.

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AH NEREDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Zehra'nın uyku sırasında sayıkladıkları Zehra ve kızların başına dert açar. Ferit'in artık Zehra'nın geçmişiyle ilgili şüphelendiği şeyler vardır.Ferit,Zehra'dan aldığı belli belirsiz bilgilerin peşine düşerken, Zehra ve kızlar da Ferit'in hiçbir şey öğrenmemesi için türlü oyunlara girerler.

Tüm bunlar olurken Ferit'i de geçmişinden gelen çok önemli bir misafir beklemektedir.Bu kişi Zehra ve Ferit'in oyunlarındaki dengeyi alt üst edecektir.Ancak Zehra'nın bundan daha önemli bir sorunu vardır; Cenker'in en büyük sırrı öğrenmesi an meselesidir.

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