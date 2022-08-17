📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 12. bölüm izle - Seversin TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. Seversin 17 Ağustos Çarşamba günü ekranlara geldi. Seversin 12. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 12. bölüm bilgileri...

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SEVERSİN 12. BÖLÜM KONUSU

Asya, Tolga'nın aşk ilanıyla şoke olmuştur. Kalbi bu açıklamayı kucak açarak karşılasa da aklı onu durdurmaktadır. Asya Tolga'yla açık konuşur, onun hislerinde samimi olduğundan emindir ama bu ne kadar sürecektir. Tolga Tuna'nın deli gönlü bu aşkı ne kadar taşıyabilecektir.

Asya'nın, Tolga Tuna'nın "kalbi kırılmışlar" listesine eklenmeye niyeti yoktur. Tolga, Asya'nın düşüncesine hak verir; o da kendisinin farkındadır. Tolga aşkını ispat edebilmek için mücadele etmeye karar verir. Karşısına çıkacak en büyük engel kendisi olacaktır. Aşık Tolga, yılların pekiştirdiği onca alışkanlığını değiştirip, içindeki Tolga Tuna'yı saf dışı ederek Asya'ya kendini ispat edebilecek midir?

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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👉SEVERSİN 12. BÖLÜM İZLE

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👉SEVERSİN 12. BÖLÜM İZLE