Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 8. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 8. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 8. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Balkan Ninnisi 8. bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Merakla beklenen 8. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 8. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 8. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 13:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 13:00
📺 Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 8. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 16 Ağustos Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 8. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM KONUSU

Konağa gelerek herkesin huzurunu kaçıran Güldaniye hala, Ertan'ı evlendirmek için yeni yöntemler uygulamaya hazırlanır. Onun tüm problemleri çözüp Ertan'ı evlendireceğine inanan Süleyman'ın ise keyfi yerindedir.

Tapunun gerçek çıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Ailelerin kim gidecek tartışmaları gün geçtikçe artarken Süleyman, Daniel'e bir teklifte bulunur, o da bu teklifi kabul eder. Bunu duyan Neriman ve Elena ise çılgına döner. Elena Daniel'i konaktan kovarken, öfkesine yenilen Neriman da abisine onu artık görmek istemediğini söyler.

Bu arada Ertan'ı evlendirmek için yapılan 'tıraş gecesi' hüsranla sonuçlanmış, Ertan'a olan inancını o gece kaybeden Jovanka, duygularına karşılık bulamadığı için uzaklara gitmeye kalkmıştır...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 8. BÖLÜM İZLE

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