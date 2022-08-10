📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 17. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 10 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 17. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atlas ve Irmak'ın bu mutlu gününe Bekir'in oyunu gölge düşürür. Irmak'ın yaşam mücadelesiyle sonuçlanan oyun, herkesin hayatını alt üst eder. Irmak için gereken kan için de hiç beklenmedik birisine ihtiyaç olur. Hikmet ve Yasemin, Bekir'in Yasemin üzerinde kurduğu kumpası Atlas'a anlatırlar. Atlas hesap sormak için Bekir'e gidecekken Hikmet onu durdurur. Birlikte Bekir'e karşı bir plan yapmaya karar verirler. Gözlerini açtığında Irmak da bu plana dahil olacaktır.

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